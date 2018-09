Compartilhar no Facebook

No inicio da noite desta quarta-feira (12/09), por volta das 18h40min, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Industrial José Stoebel Filho, no bairro Faxinal, para averiguar um veículo abandonado na via pública.

Os policiais após averiguação constataram se tratar de um veículo Citroen/C4, o qual havia sido furtado pela manhã na cidade de São Bento do Sul. O referido veículo foi removido para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra para as providências cabíveis.