Veículo pega fogo no Centro de Mafra

Por volta da 11h desta quinta-feira, as guarni√ß√Ķes do Corpo de Bombeiros de Mafra com as viaturas Abtr-100 e Ar-47 foram acionados via Cobom para atendimento de ocorr√™ncia de inc√™ndio em ve√≠culo, estacionado na Rua Pereira Oliveira, Centro, pr√≥ximo ao posto de combust√≠vel Susin.

No local constatou-se que o fogo estava em fase de desenvolvimento no compartimento do motor da Camionete/Furgão modelo Fiat/Ducato/Maxicargo, ano 2009. O proprietário nada sofreu. Após a montagem de uma linha direta com mangueira de 1/12 polegadas e iniciado o ataque ofensivo; as chamas foram extintas em aproximadamente 05 min. e mais 10 min.

- CONTINUA AP√ďS A PUBLICIDADE -

Para o rescaldo, consumindo 400 litros de √°gua. Ap√≥s realizou-se o desligamento do cabo da bateria e a abertura das portas da cabine e carroceria para a sa√≠da da fuma√ßa. Ve√≠culo e local em seguran√ßa, as guarni√ß√Ķes retornaram ao Pbm.

No compartimento de carga; havia caixas diversas com embalagens de papel√£o, que n√£o foram atingidas pelas chamas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -