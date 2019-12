Veículo roubado em Rio Negro foi recuperado depenado em Campo do Tenente

Compartilhar no Facebook

Na madrugada desta sexta-feira (20/12), por volta das 01 hora a Policia Militar de Rio Negro foi solicitado, onde o solicitante relatou que seu veículo Monza, foi furtado na quinta-feira, sendo o mesmo recuperado na cidade de Campo do Tenente, já sem rodas e pneus.

Ele relatou que nesta sexta-feira teria visto as rodas em outro veículo nas proximidades de sua residência na Rua Regina Kuchiminski no bairro Alto.

Diante dos fatos uma equipe policial foi até ao local e conversou com o solicitante que foi identificado. A equipe policial explicou as medidas necessárias para que o mesmo possa tomar as providencias.

O elemento dispensou a presença da equipe policial, relatando que confirmaria a veracidade dos fatos para posterior acionar novamente a PM.