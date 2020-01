Veículo roubado encontrado abandonado em plantação no interior de Mafra

Compartilhar no Facebook

Na manhã desta terça-feira (07/01), por volta das 07h50min a Policia Militar de Mafra, se deslocou até a estrada geral do Campo Novo, interior do município, para averiguação de um veículo, encontrado abandonado no meio de uma plantação.

Um agricultor encontrou um veículo Fiat/Uno Vivage, abandonado ao meio de sua plantação e acionou a Policia Militar de Mafra e após consulta no sistema integrado da PM, constatou se tratar de registro de furto no dia 29 de dezembro de 2019 no bairro da Vila Ivete.

O veículo foi recolhido com guincho ao pátio credenciado e posteriormente foi acionado a Policia Civil e o Instituto Geral de Perícias (IGP) de Mafra, para serem tomadas as providencias cabíveis.