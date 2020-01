Veículo roubado foi encontrado incendiado na Campina Bonita

Na manhã da última sexta-feira (10/10), por volta das 08h30min a Policia Militar de Rio Negro, recebeu uma denúncia de um veículo Renault/Master, branco, placas AZB-836, incendiado em meio um reflorestamento de pinus na localidade de Campina Bonita.

De posse das informações a equipe policial, efetuou a consulta no sistema e constataram tratar-se de veículo roubado neste dia, não sendo possível constatar o local, bem como o horário do furto, devido não aparecer o número de BOU de alerta.

Uma equipe policial se deslocou até ao local e constatou a denuncia, deparando com o veículo incendiado e repassou a ocorrência ao comandante da 2ª CIA. O comandante entrou em contato com a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro e foi comunicado que deveriam apenas informar o proprietário do veículo e que o mesmo providenciasse a remoção e posteriormente comparecer na DPC, para dar baixa do alerta de roubo.