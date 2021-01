Veículo suspeito é averiguado pela Polícia Militar de Mafra

Na segunda-feira, dia 11, por volta das 14h, a Polícia Militar de Mafra deslocou até o bairro Espigão do Bugre, onde moradores relataram que um veículo FIAT/ARGO, se encontrava parado há horas estacionado em frente a uma residência e que dentro do veículo, foi possível avistar um homem desconhecido em atitude suspeita.

A guarnição PM localizou e abordou o veículo, sendo identificado um homem de 49 anos, que relatou ser médico na cidade de Curitiba -PR e que teria feito uso de substância entorpecente (drogas), no período da manhã, e que estaria dormindo até que o efeito da substância passasse.

Devido não haver nenhuma irregularidade com o veículo e o masculino não estar aparentemente sob efeito da droga, tampouco ter sido encontrado algo de ilícito de posse com o suspeito, foi registrada a averiguação e orientado o motorista sobre o crime previsto no Art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, caso fosse flagrado transitando logo após com o veículo em via pública.