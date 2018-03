Veículos capotam na estrada geral da Fazendinha

Compartilhar no Facebook

No último domingo o Corpo de Bombeiros de Rio Negro, atenderam na estrada geral da Fazendinha a capotagem de dois veículos, onde todos os passageiros sofreram ferimentos leves e todos foram conduzidos para o Pronto Atendimento do Hospital Bom Jesus.

Por volta das 17h40min aconteceu a primeira ocorrência, aonde o motorista do Fiat/Pálio veio a perder o controle de direção e capotou. No veículo havia três mulheres com idades, dentre elas uma menor de 16 anos.

Já a segunda capotagem foi por volta das 18h55min, onde o motorista do GM/Corsa perdeu o controle de direção e capotou, onde os passageiros foram conduzidos ao Pronto Atendimento por populares.