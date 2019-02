Veículos se envolvem em acidente em Mafra

Compartilhar no Facebook

Na última sexta-feira (08/02), por volta das 10h45min às guarnições do Corpo de Bombeiros de Mafra da ABTR-100 e ASU-383, se deslocaram até as proximidades do trevo da Maxicar na Rua Governador Nereu Ramos, para prestar atendimento a um acidente de trânsito.

Envolveram-se neste acidente dois veículos, sendo um GM/Colbat, placas de Mafra, como condutora uma mulher de 46 anos de idade. Estava consciente e sinal vital estáveis apresentava escoriações no membro superior esquerdo e se queixava de d ores na região do tórax.

A passageira do GM/Colbat de 35 anos estava consciente e orientada com sinais vitais estáveis, sem lesões aparentes e se queixava de dor na região cervical (pescoço). As duas mulheres foram conduzidas ao hospital São Vicente de Paulo, para avaliação médica.

O segundo veículo envolvido um Honda/Civic, placas de Rio Negro, tinha como motorista uma mulher de 44 anos de idade e mais duas passageiras, uma feminina de 34 anos e outra de 14 anos, foram atendidas pelo SAMU.