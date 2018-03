Vereador Bello sofre grave acidente após pneu do veículo estourar

No inicio da madrugada deste sábado, por volta das 00h40min o vereador Abel Bicheski “Bello”, transitava com seu veículo GM/Astra, pela estrada principal da localidade de Barra dos Mello, no interior do município da Lapa/PR.

Segundo o vereador o pneu dianteiro do veículo veio a estourar, nisso perdeu o controle de direção e veio a colidir contra um barranco.

Devido à gravidade do acidente o vereador sofreu fratura na mão, braço e clavícula e a passageira a professora Isabela Heyse de Souza, fraturou uma costela.

Os envolvidos no acidente foram atendidos por populares e foram encaminhados ao Hospital São Vicente de Paulo, onde o vereador ficou internado e sofreu cirurgias e recebeu alta nesta terça-feira pela manhã.

Num perfil de uma rede social, foi comentado que o vereador havia se envolvido numa briga e levou uma surra e deu entrada no hospital São Vicente de Paulo, com braço esquerdo quebrado e fratura no nariz e olho esquerdo com vários hematomas.