Na madrugada desta sábado (02/06), por volta das 03h30min a Policia Militar de Mafra, foi acionada para comparecer a Rodovia da BR-116 no bairro Faxinal, para averiguação de uma tentativa de roubo.

No local em contato com o vigilante de uma empresa, o mesmo relatou aos policiais, que flagrou um homem tentando furtar um caminhão do pátio da referida empresa.

Para impedir o furto, o vigilante entrou em luta corporal, com o suposto ladrão, que acabou levando a pior e se evadiu do local.