Violência doméstica no bairro Vila Buenos Aires, em Mafra

Por volta das 7h30 da manhã de segunda-feira (01), a Polícia Militar de Mafra foi acionada para atendimento de violência doméstica na Rua Dom Pedro II, bairro Vila Buenos Aires.

No local a vítima, uma mulher de 27 anos, relatou que teve uma discussão com seu companheiro, um homem de 32 anos, momento em que ele a ameaçou de morte, a agredindo com um soco em seu rosto e tentando também a sufocar.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao agressor, o qual relatou que o casal apenas teve uma discussão. Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil.