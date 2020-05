Visitaram panificadora no bairro Alto

Na noite desta terça-feira (28/04), por volta das 21h20min, a Polícia Militar de Rio Negro se deslocou até a Rua Manoel Pereira da Cunha no bairro Alto para atender uma ocorrência de furto numa panificadora.

No local em contato com o proprietário o mesmo relatou que dois elementos, adentraram a panificadora a efetuaram um furto, subtraindo do balão a quantia de R$ 20,00.

O proprietário relatou que no momento do roubo, não havia ninguém atendendo a referida panificadora, sendo que foram registradas as imagens do ocorrido pelas câmeras do local.

Não foi possível identificar os autores do furto e foi realizado patrulhamento nas proximidades, mas nenhum suspeito foi encontrado.