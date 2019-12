Visitaram residência na estrada geral do Campo Novo

Compartilhar no Facebook

No final da madrugada desta quinta-feira (19/12) por volta das 6h15min, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a estrada geral do Campo Novo, no bairro da Amola Flecha, onde a proprietária de uma residência relatou que sua casa foi arrombada, sendo furtados: Três pares de tênis, uma prancha de cabelo, um secador de cabelos, um celular marca Samsung, perfumes, copos e talheres.