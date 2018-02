Vulgo “Maldição” é morto a tiros no bairro Faxinal e PM prendem suspeitos

O município de Mafra registrou o primeiro homicídio no ano de 2018, aonde Cristiano Simões de 29 anos de idade, vulgo “Maldição”, foi morto com dois tiros de revolver calibre 22, atingindo o seu abdômen. A vitima ainda foi socorrido com vida pelos policiais qe bombeiros militares, mas veio a entrar em óbito no Pronto Socorro do Hospital São Vicente de Paulo.

O crime aconteceu nesta terça-feira de Carnaval na Rua Benemérito Anselmo Reynado em frente à Madeireira Cassias no bairro Faxinal. A vitima já era conhecido da polícia, aonde possuía vários registros criminais e estava em liberdade provisória do Presídio Regional de Mafra.

PRESO EM FLAGRANTES – Por volta das 16 horas desta terça-feira, a rápida ação da Policia Militar de Mafra, prenderam em flagrantes os suspeitos do crime.

Testemunhas viram três elementos fugindo do local do crime. De posse das informações os policiais militares persistiram nas buscas e abordaram um táxi saindo das proximidades do local do crime.

No táxi estavam dois homens com 19 e 34 anos de idade, um adolescente de 17 anos e outro adolescente de 15 anos de idade, o qual portava um revólver calibre 22. Ainda com eles foi localizada uma pequena quantidade de maconha. O taxista afirmou que os detidos pediram uma corrida até a Vila Ema em Rio Negro. Os motivos do crime e a participação de cada um dos detidos serão apurados nos autos de prisão em flagrante.

Os suspeitos também possuíam vários registros de envolvimento em crimes e contravenções. Todos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis.