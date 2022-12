Prefeitura de Rio Negro investirá mais de R$ 11 milhões em saúde e educação

Ações envolvem a construção de uma nova escola, reforma de unidades escolares, instalação de um novo CMEI e a construção de um novo pronto atendimento municipal

A atual gestão municipal de Rio Negro preza pela valorização da saúde e da educação, por isso mais investimentos estão sendo realizados em importantes obras e ações.

REFORMAS DE ESCOLAS

Na educação, a Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Educação, está investindo mais de R$ 750 mil em obras e reformas de duas unidades escolares: Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Professora Lenir Rodrigues e Escola Municipal Professor Venceslau Muniz.

Através do processo licitatório nº 362/2022, a Prefeitura contratou a empresa Hammer Construções e Incorporações Ltda para a execução de melhorias na Escola Municipal Professor Venceslau Muniz. A escola receberá um amplo aprimoramento na estrutura. Entre as obras estão a troca da estrutura elétrica, uma nova cobertura da quadra com novo telhado, demolição de revestimentos de piso e paredes para reconstrução, estacionamento, pintura, calçamento e reformas internas e externas. Ao todo serão investidos R$ 438.926,83 na escola.

Já através do processo licitatório nº 400/2022, o CMEI Lenir Rodrigues receberá um investimento de R$ 319.500,00 em obras. A unidade escolar receberá melhorias em vários blocos. Serão realizadas obras no telhado, paredes, pisos, portas e janelas, aprimoramentos na cozinha e banheiros, instalações hidrossanitárias e elétricas, pintura, construção de muros, entre outras. A empresa responsável pelas obras é a Mildenberger Construções e Serviços Ltda.

NOVO CMEI

Obras na estrutura do histórico SESI estão sendo realizadas com recursos próprios da Prefeitura. O local será usado para um novo Centro Municipal de Educação Infantil com previsão de inauguração em 2023.

Em novembro o município de Rio Negro e o Serviço Social da Indústria (SESI) – Departamento Regional do Paraná celebraram a assinatura do termo de comodato que tem por objetivo o uso do imóvel situado na Rua Severo de Almeida nº 954, bairro Bom Jesus.

A área abrange o pavimento superior do bloco administrativo de 716,30 m² e a área do ginásio de esportes, de 1.887,00 m², totalizando assim 2.603,30 m², disponibilizados para uma escola de educação infantil, que atenderá turmas do Maternal 2 a Pré-escola (3 a 6 anos).

NOVA ESCOLA

Com um investimento de R$ 5.360.880,84, uma nova escola será construída na Rua José Hirt, no bairro Alto, através do processo licitatório nº 364/2022, na modalidade concorrência pública nº 007/2022. A unidade escolar será construída num terreno de aproximadamente 14 mil m².

O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, ressaltou a importância dos investimentos na educação. “Será uma escola moderna, um novo marco para este importante bairro que está a cada dia evoluindo e a cada dia recebendo melhorias. Parabenizamos toda a comunidade escolar pela conquista”, disse.

O novo espaço educativo terá 12 salas de aulas, amplo pátio, ginásio de esporte com quadra coberta e demais dependências. A Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, que hoje funciona em regime de dualidade administrativa com a Escola Estadual Alvino Schelbauer, é a escola que a atual gestão municipal deseja remanejar para essa nova obra.

A nova escola ampliará o atendimento para 7 horas diárias, oportunizando para a comunidade um local seguro e de aprendizagem para as crianças. A demanda desta comunidade está sendo ampliada ano a ano, pois se encontra próximo a quatro conjuntos habitacionais com projeto de expansão em mais dois conjuntos, já em estudos.

QUADRA POLIESPORTIVA

A Escola Municipal Duque de Caxias, localizada no Distrito de Lageado dos Vieiras, terá uma nova quadra poliesportiva coberta com vestiário. A quadra também será utilizada pelo Centro Municipal de Educação Infantil Alceu Antonio Swarowski e pela comunidade local.

O investimento é de R$ 936.363,98 através de convênio firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/MEC. A quadra será uma estrutura nova, moderna, que atenderá as necessidades educativas e de lazer, visto que a quadra será utilizada nas aulas de educação física, bem como em eventos esportivos e culturais.

NOVO PRONTO ATENDIMENTO

Neste mês de dezembro as tratativas para a construção do novo Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Rio Negro foram concretizadas com a divulgação oficial do Secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. O prefeito James Karson Valério viajou até Curitiba para buscar recursos para Rio Negro e trazer a boa notícia para toda a população rio-negrense.

O terreno para a obra – que possui aproximadamente 2 mil m² – está localizado no bairro Estação Nova, ao lado do Sesc e Senac. O projeto padrão será fornecido pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná através do convênio firmado com o município de Rio Negro. A obra está orçada em aproximadamente R$ 4 milhões, com aproximadamente 900 m² de construção.

O PAM proporcionará aos usuários um acolhimento de forma humanizada, por meio da implantação dos serviços de pronto atendimento, atendimento de urgência, procedimentos, suporte de apoio diagnóstico e terapêutico com assistência médica 24h.

No primeiro semestre de 2023 o atual pronto atendimento do município será transferido para o bairro Bom Jesus, no local onde funcionava o Centro de Especialidades Enfermeiro José Krajewski, na Rua Kalil Gemael. O local passa por reformas atualmente para as adequações necessárias para prestar o atendimento ao público até que as obras do novo PAM sejam concluídas.

ESPAÇO SAÚDE PARA PACIENTES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

A Secretaria Municipal de Saúde colocará em prática o projeto “Espaço Saúde para Tratamento de Pacientes com Transtorno do Espectro Autista”. O projeto foi deliberado e aprovado pelo Conselho de Saúde do município.

Com a implantação do espaço será disponibilizado aos pacientes um local específico para atendimento dos pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Este é um pedido das mães dos pacientes desta patologia junto à gestão. Atualmente há atendimentos com profissionais da saúde de forma descentralizada e o pedido é para que haja um local onde os atendimentos sejam centralizados, tornando-se um local de referência para esses pacientes. A Secretaria de Saúde está trabalhando com a equipe na busca do melhor imóvel, o qual deverá ter uma estrutura que comporte as necessidades para a execução do atendimento.

A equipe multidisciplinar da Secretaria Municipal de Saúde já está trabalhando na implantação do projeto, o qual será implantado no segundo semestre de 2023. Será algo inédito no município, mostrando que a atual gestão da Prefeitura preza pela qualidade e fortalecimento da saúde em Rio Negro.