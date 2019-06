152 famílias são beneficiadas no aniversário de emancipação de Quitandinha

A solenidade de entrega contou ainda com a presença do deputado federal Luciano Ducci, responsável pela emenda de liberação do calcário, o deputado estadual Francisco Bührer, os secretários do Governo, João Carlos Ortega, Norberto Ortigara e Marcio Nunes, o presidente da Comec Gilson Santos, o presidente do Instituto de Terras, Cartografia e Geologia (ITCG) Mozarte de Quadros e vereadores municipais.

Parabenizando Quitandinha pelos seus 58 anos de emancipação e aproveitando para entregar 59 títulos de regularização fundiária para 52 famílias do município e mil toneladas de calcário para 100 produtores rurais, o governador do Estado, Ratinho Junior, visitou o município no último dia 13.

O momento era muito aguardado pela Prefeita Maria Julia, que iniciou a entrega de calcário a agricultores em 2018, e também vinha buscando a regularização para os produtores há algum tempo. Agora, ao lado do secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Matheus Gavlak.

“Agradeço ao governador e à equipe do ITCG que fizeram esse trabalho. Eu estava preocupada com os agricultores que queriam fazer um financiamento e não conseguiam, porque não tinham documento. Eu fui atrás do governo, pedi ajuda aos deputados Francisco Bührer e Luciano Ducci, e estou feliz não por mim, mas pelos produtores que vão levar esse documento pra casa”, disse durante o evento.

O governador aproveitou para reforçar seu compromisso com Quitandinha e com a prefeita Maria Julia: “A gente tem carinho por ela. Ela cuida da gente como filho, assim como ela cuida de Quitandinha. Então o mínimo que eu podia fazer era estar aqui nesse dia tão importante para a vida de tantas pessoas, que têm a oportunidade de ter o seu patrimônio legalizado”, disse, anunciando ainda que vai enviar uma motoniveladora ao município.