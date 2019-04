Abertas as inscrições para a eleição do Conselho Tutelar de Quitandinha

Já estão abertas as inscrições para ser candidato ao Conselho Tutelar de Quitandinha. Nesse ano, há cinco vagas para conselheiros titulares, que serão escolhidos na eleição marcada para o dia 6 de outubro. As pessoas interessadas em fazer parte da equipe têm até o dia 14 para realizar sua inscrição na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Para ser candidato, é necessário ter 21 anos completos, residir e ter domicílio eleitoral em Quitandinha há dois anos, ter Ensino Médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B, conhecimentos em informática e acertar, no mínimo, 50% das questões do exame de aferição de conhecimentos específicos acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente, que será aplicada no dia 04/08 para os inscritos.

“Antes de se inscrever, as pessoas precisam analisar se realmente têm tempo e disposição para realizar esse trabalho. Ser conselheiro tutelar não é fácil. Mas é um trabalho muito importante que, com dedicação, pode fazer a diferença na vida de nossas crianças e adolescentes!”, ressalta o secretário de Assistência Social, Elizandro Sousa, que também já foi conselheiro.

Os eleitos terão mandato de quatro anos e os demais serão suplentes, assumindo na vacância dos cargos. O edital completo, com todas as informações pertinentes à eleição, está publicado no site da Prefeitura, no link www.quitandinha.pr.gov.br/eleicao-conselho-tutelar. A Secretaria de Assistência Social está situada na Avenida Fernandes de Andrade, 620.