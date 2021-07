Agravos à saúde pública pós-pandemia foi o tema da Conferência Municipal de Saúde em Quitandinha

Sendo realizada a cada 4 anos, na última quarta-feira (14) foi realizada a 15ª Conferência Municipal de Saúde de Quitandinha, a mesma tem como objetivo principal avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para formulação das políticas públicas de saúde.

No total, foram realizadas 7 (sete) pré- conferências nas seguintes localidades: Água Clara, Campina, Pangaré, Cachoeira, Sede e Lagoa Verde, também foi realizada uma pré- conferência com os funcionários de saúde.

Foi levado à Conferência um total de 42 propostas de melhorias na área de saúde, estas foram analisadas, discutidas em grupos e levadas a votação pelos conselheiros e delegados (representantes das comunidades, representantes de entidades de prestadores de serviço e também representantes dos funcionários de saúde e da gestão).

Veja as 20 propostas que foram aprovadas para serem incluídas no Plano Municipal de Saúde de 2022 a 2025:

– 1 = Reforma das unidades de saúde. Proposta da pré-conferência na localidade da Campina – 1ª proposta, Lagoa Verde – 2ª proposta, Turvo – 1ª proposta, Sede – 6ª proposta e Água Clara – 1ª proposta.

Essas reformas são: muro, telhado, piso, pintura, placa de identificação, uma construção de um ponto de apoio de atendimento no Salso, Caí e Pangaré, etc.

– 2 = Aquisição de mobiliários e equipamentos para a UBS (computadores, ar condicionado, microondas, equipamentos de enfermagem, fortalecimento da rede de internet, impressoras etc.) 2 ª proposta da pré-conferência na localidade da Campina, 2ª proposta do Turvo, 2ª proposta Sede, 3ª proposta Água Clara, 3ª proposta do Pangaré.

– 3 = Academia da saúde ao ar livre e se possível um profissional de saúde para a orientação. 5ª proposta da pré – conferência no Pangaré, 1ª proposta Rio da Várzea, 1ª proposta Doce Grande e 4ª proposta Água Clara.

– 4 = Contratação de funcionários – dentista, auxiliar de dentista, técnico de enfermagem e técnico de Farmácia. 5ª proposta da pré-conferência da Água Clara, 4ª proposta Sede e 4ª proposta Campina.

– 5 = Voltar o atendimento médico uma vez por semana nas localidades do Cerro Verde e Ribeirão Vermelho. 4ª proposta da pré – conferência da Lagoa Verde, voltar atendimento odontológico na Água Clara 2ª proposta da pré – conferência na Água clara.

– 6 = Aumento dos atendimentos odontológicos de 6 fichas para 8 por período. 5ª proposta da pré – conferência do Turvo.

– 7 = Colocar um ônibus uma vez por semana em cada estratégia de saúde da família do interior para buscar os pacientes para consulta e eventos da saúde para a UBS de referência. Proposta da Lagoa Verde e foi também 6ª proposta da pré-conferência do Pangaré.

– 8 = Contratar mais médico especialista. 5ª proposta da pré- conferência da Lagoa de Verde.

– 9 = Mudar o parquinho das crianças do pátio do posto de saúde da Campina- para outro lugar (fica muito próximo da unidade, as crianças vão brincar e fazem muito barulho e fica difícil o atendimento médico da unidade e também as crianças vão sozinha brincar, perigo de se machucar no pátio da unidade de saúde e assim vindo a responsabilidade ao órgão público).

– 10 = Implantação de um programa para tratamento odontológico (para fazer tratamento de canal) 1ª proposta da Pré – Conferência do Centro.

– 11 = Reestruturação do plano de cargos e salários dos funcionários, 1ª proposta da pré-conferência com os funcionários.

– 12 = Aumento do auxílio alimentação que hoje é de 100 reais mensais.

– 13. Capacitação para todos os funcionários da secretaria de saúde se possível semestral.

– 14 = Buscar convênio com plano de saúde para os funcionários.

– 15 = Valorização dos funcionários.

– 16. Implantação de um programa pôs COVID-19 (para acompanhamento dos pacientes) foi a 3ª proposta da pré-conferência da Sede.

– 17 = Fortalecer os programas já existentes no município exemplo da Saúde Mental, Planejamento Familiar, Gerando Sorriso. 6ª proposta da pré-conferência da Lagoa Verde e do Turvo.

– 18 = Estruturar setor de planejamento na secretaria de saúde, proposta da pré-conferência da Lagoa Verde.

– 19 = Rever a contratação de médicos e outros profissionais da saúde, questão salarial e benefícios para evitar alta rotatividade dos funcionários, 4ª proposta da pré-conferência do Turvo.

– 20 = Melhoramento da distribuição de medicamentos (quantidade suficiente para atender as demandas da unidade de saúde, fazer a distribuição) e mais variedades de medicações, 3ª proposta do Turvo e também 6ª proposta vinda da Água Clara.