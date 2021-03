Alunos da rede municipal de Quitandinha terão aulas no modelo remoto

O ano letivo de 2021 na rede municipal de ensino iniciou em 11 de fevereiro com o ensino remoto, com a disponibilidade de material como vídeos, aulas em PDF e atividade impressa para aqueles que não tenham acesso a Internet e o professor faz todo o atendimento ao aluno via whatsapp e auxilia no desenvolvimento das aulas.

Na primeira semana, os diretores e a equipe pedagógica de cada escola, foram orientados pela equipe de assessoras pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação a entrarem em contato com os pais e alunos, orientando como se dará as aulas no modelo remoto. Os professores iniciaram com vídeos de conscientização da importância dos cuidados com a higienização e distanciamento diante do quadro de epidemia que nosso município se encontra, portanto valorizando o trabalho remoto, isto é os alunos fazendo as atividades em casa, através das explicações com vídeos- aulas e interação com os professores, ressaltando que todos os alunos sejam assistidos da melhor forma e priorizando o desenvolvimento de suas habilidades acadêmicas.

Foi realizado durante a primeira semana de março, um levantamento para saber como está sendo o trabalho remoto na rede municipal, a maioria das escolas conseguiu atingir mais de 80% online, isto é, alunos fazendo atividades pelo whatsapp sendo que os outros 20% estão recebendo atividades impressas considerando a falta de acesso a internet. Visto que muitos pais compreenderam o processo e duas escolas municipais estão com 99% dos alunos assíduos nas atividades online.

No apanhado geral mostra-se muito satisfatória a participação dos alunos e a colaboração dos pais para a efetivação da aprendizagem.

Os professores da rede municipal estão empenhados na elaboração das aulas com intuito de apresentar aos estudantes todos os conteúdos com clareza e bom entendimento. A Educação de Quitandinha busca junto aos profissionais alternativas para o bom desenvolvimento dos alunos, com cronograma de aplicação e elaboração das aulas, gravação de vídeos com edições, animações, usando a criatividade dos educadores.

