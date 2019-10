Alunos de Quitandinha fazem plantio de mudas nativas pelo Dia da Árvore

A Prefeita Maria Julia ficou muito feliz com o resultado da ação e comentou que isso com certeza vai ser benéfico a longo prazo

Por meio do programa Paraná Mais Verde do Governo do Estado, a Prefeitura de Quitandinha distribuiu mais de 850 mudas de espécies nativas para plantio em todas as escolas municipais, colégios estaduais e Apae do município. A iniciativa foi feita em alusão ao Dia da Árvore, comemorado em 21 de setembro.

“Nós distribuímos mudas de Ipês, pitangueiras, sombreiros e várias outras espécies; simbolizando o Dia da Árvore, a importância do plantio e da preservação da natureza. Os alunos plantaram dentro das escolas e alguns ainda levaram para plantar em suas casas”, explica o biólogo do município, Edinei Mlenek.

Segundo ele, a ação teve parceria entre o Governo do Estado do Paraná, a Emater e a Prefeitura de Quitandinha, por meio da Secretaria Agricultura e Meio Ambiente e a documentação escolar.

A Prefeita Maria Julia ficou muito feliz com o resultado da ação e comentou que isso com certeza vai ser benéfico a longo prazo. “Essa é uma forma não só de cuidar do meio ambiente e deixar a cidade mais bonita, mas também de ensinar coisas diferentes na escola. O aluno faz o plantio da muda e depois se preocupa em cuidar daquela planta. É um aprendizado para a vida!”, afirma, agradecendo à sua equipe pelo trabalho e ao Governo do Estado pela iniciativa.

Ao todo, foram distribuídas mais de 400 mil árvores de espécies nativas em todo o estado. A soma das mudas plantadas representa um total de 400 hectares.