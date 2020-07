Antigo pedido da comunidade começa a se tornar realidade em Quitandinha

Nessa semana começa a fase de construção da passarela de pedestres que complementará a estrutura da ponte que passa por cima do Rio da Várzea. Antigo pedido dos moradores, a passarela será uma garantia de segurança e mobilidade na cidade, pois atualmente a ponte é um dos acessos mais usados pelos moradores da região oeste, além de ser uma das principais vias de acesso do centro às estruturas de saúde mais importantes de Quitandinha, tais como o posto central e a Unidade de Saúde da Família (USF) Acelino Ribas Pinto.

A Prefeita Maria Julia exalta seu orgulho em ver a passarela – que foi uma de suas promessas de campanha em 2016 – criar vida. “Desde quando foi construída, há mais de 30 anos atrás, a ponte nunca recebeu um valor de reforma tão importante como esse. Será a primeira passarela da história do município e com toda certeza mudará a cara da cidade, pois agora o pedestre não terá mais que disputar espaço com os carros e se arriscar ao atravessar”, disse a Prefeita, ao se referir aos perigos da atual passagem.

NÚMEROS

O projeto foi licitado em R$ 267 mil, graças ao bom relacionamento do município com o Estado, R$ 210 mil veio por meio de repasse do Governo Estadual, com o município participando com os R$ 57 mil restantes.

A passarela contará com uma estrutura metálica nos dois lados da ponte, com espaçamento de 1,50m de cada lado. Terá uma altura em relação ao rio de 1,60m, e contará com proteção para evitar acidentes, além de iluminação interna própria.

Nesta fase, serão colocadas as estruturas de base metálica e de sustentação da passarela. Como as estruturas são complexas e pesadas, as obras poderão alterar a rotina de quem passa por ali. “Para garantir a segurança dos trabalhadores e pela necessidade de espaço para operação de máquinas e caminhões, o tráfego de carros e pedestres poderá ficar em apenas meia pista durante alguns dias. Porém, isso será por pouco tempo”, afirma Ernani Ribas, Secretário de Desenvolvimento Urbano de Quitandinha.