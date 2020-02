Apae de Quitandinha recebe nova van adaptada

A prefeita Maria Julia e os vereadores de Quitandinha fizeram a entrega de mais uma van adaptada para os alunos da Apae do município. Adquirida com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Luciano Ducci, no valor de R$ 70 mil, e mais R$ 100 mil de repasse da Câmara Legislativa, a van foi entregue e inaugurada na manhã desta quarta-feira (5).

Esse é o quarto veículo entregue à Apae por meio de solicitações da Prefeita Maria Julia. Durante a cerimônia desta quarta, ela lembrou de um ônibus adquirido em 2012, um carro adquirido em 2013 (com ajuda do ex-vereador José Alfredo Gonzaga Neto) e ainda outro ônibus adaptado, que veio para a secretaria de Assistência Social, em 2018, mas foi transferido para a Apae.

“Esses alunos são muito importantes pra nós e o trabalho que é realizado na Apae daqui é muito bom. Esses funcionários valem ouro! Então temos que valorizá-los. Logo que íamos comprar o carro com a emenda do deputado, eu entrei em contato com o vereador Marquinhos e pedi pra eles nos ajudarem a complementar o valor e comprar uma van adaptada que era o que precisava. E eles nos atenderam. Agradeço muito a parceria pelos nossos alunos!”, ressalta a Prefeita.

De acordo com a secretária de Educação, Cultura e Esporte, Karina Ribas, com a nova aquisição, foi possível criar mais uma linha de transporte. “A diretora Cida Machado vinha nos pedindo essa van, porque era uma grande necessidade para a escola. Agora conseguimos e estamos muito felizes em poder proporcionar mais conforto aos estudantes da Apae”, aponta.

Durante a cerimônia, o presidente da Câmara, Marcos Aurelio Andrade Lemos, falou do trabalho em conjunto dos vereadores para poder liberar o repasse para aquisição do veículo. “É um dinheiro que não é nosso, é da população. Então tem que ser gasto nas necessidades do município. E eu não faço nada sozinho, nós entramos em consenso com todos os vereadores”, garante.