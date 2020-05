Aprovada a ampliação do perímetro urbano da sede de Quitandinha

Vereadores do município de Quitandinha se reuniram na noite desta última quarta-feira (6), para a realização de mais uma Sessão Ordinária. Coordenada pelo presidente do Legislativo, Marquinho da Acarpa, a reunião aconteceu sem a presença de público e foi transmitida ao vivo pela página do órgão no Facebook.

Após a leitura das correspondências e respostas dos ofícios, foram apresentadas e votadas as indicações dos vereadores da casa, enquanto que na ordem do dia três projetos do executivo foram tratados.

Em primeira votação, os vereadores discutiram e aprovaram a organização do Sistema de Controle Interno do executivo, a revisão do Plano Diretor Municipal e suas emendas, além da ampliação do perímetro urbano da sede de Quitandinha.

A Câmara de Vereadores lembra que as reuniões ordinárias estão suspensas ao público em cumprimento ao Decreto Estadual Nº 4.230, de 16 de março de 2020, e do Decreto Municipal Nº 1.301, de 17 de março de 2020. A medida, tomada pela Mesa Diretora, se faz necessária como objetivo de evitar a disseminação do contágio do COVID-19.