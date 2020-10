Armazém da Família de Quitandinha é inaugurado

Um antigo sonho da comunidade quitandinhense agora se torna realidade: O Armazém da Família de Quitandinha iniciou oficialmente suas atividades. Entre a reforma e compra de equipamentos, foram investidos mais de R$ 200 mil reais vindos inteiramente do recurso livre do município. A unidade de Quitandinha é a 36ª do programa, que já atende mais de 260 mil beneficiários em Curitiba e em mais onze cidades da Região Metropolitana. Até o momento, mais de mil cadastros já foram realizados em Quitandinha em menos de um mês, nesta que será uma das maiores unidades do programa.

A festividade de abertura contou com a presença do Chefe do Núcleo Regional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná, João Carlos Rocha Almeida, representando o secretário da pasta, Norberto Ortigara e o Governador Ratinho Júnior, além da presença da Presidente do Conselho de Segurança de Quitandinha (CONSEG), Laura Batista, da Polícia Militar, dos demais secretários do município e representantes da igreja católica e evangélica.

Em sua fala, a Prefeita Maria Júlia enalteceu o esforço coletivo dos funcionários para colocar tudo em ordem a tempo da entrega. “Nossos funcionários trabalharam dia e noite para montar e abastecer esse Armazém, sem contar a ajuda inestimável do Deputado Luciano Ducci que acreditou neste projeto desde o início. Agora podemos propiciar acesso aos alimentos e produtos de limpeza a um preço mais gentil neste momento difícil que todos nós estamos passando”, disse a Prefeita, frisando a importância do programa na cidade em um momento de crise econômica trazida pelo Coronavirus.

ACESSO

Além da grande conquista há tanto prometida na cidade, a chegada do Armazém da Família em Quitandinha representa um grande alívio para todos aqueles que estão passando por dificuldades financeiras por causa da crise econômica trazida pelo Coronavirus desde Março deste ano. O programa tem como premissa disponibilizar alimentos e produtos básicos de higiene para cidadãos em situação de vulnerabilidade econômica e participantes de programas de equidade social, tais como Bolsa Família, com preços em média 30% mais baixos que nos mercados convencionais.

Sobre esse acesso, o Chefe João Carlos agradeceu em nome do Secretário Ortigara e do Governador Ratinho, e ressaltou a importância desta ferramenta atualmente. “O Armazém é um programa de Segurança Alimentar, muito bem gerido e nunca deixado de lado em 30 anos de existência, e agora se faz mais do que necessário por causa desta nova realidade que vivemos. Garantir que a população continue se alimentando de forma correta é uma missão, que terá um grande reforço a partir de hoje aqui em Quitandinha”, afirmou.

SERVIÇO

O Armazém da Família está na Av. Fernandes de Andrade Nº 909, funciona de Segunda a Sexta, das 9h às 16h. De acordo com o decreto municipal, as famílias poderão se cadastrar no programa ao conseguirem comprovar que os rendimentos de todas as pessoas que habitam a mesma residência não ultrapassem dois salários mínimos e meio (R$ 2.612,50) quando somados, independente da origem destes ganhos. Há uma equipe dentro do Armazém, no horário indicado, para realizar novos cadastros.

Para maiores informações, o telefone do Armazém é (041) 3623-1175