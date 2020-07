Assistência Social apresenta números de sua atuação em cinco meses de pandemia

A Secretaria de Assistência Social de Quitandinha faz um balanço de atuação dos últimos cinco meses, período em que toda a realidade do município se alterou por conta do Coronavirus. Junto com a Saúde, as estruturas da Assistência praticamente triplicaram os atendimentos por conta desse novo contexto, se tornando vital na linha de frente aos mais vulneráveis.

PRIMEIROS DESAFIOS

A primeira demanda da pasta, logo nos primeiros momentos da pandemia, foi a operacionalização de compra e entrega dos tickets de alimentação emergencial, frutos do Projeto de Lei 1.162 proposto em Abril pela Prefeitura e aprovado pela Câmara Municipal.

O benefício, destinado para famílias cuja renda por pessoa da família não ultrapassasse R$ 300,00, continua sendo entregue pela Assistência, porém agora por meio de busca ativa, em que as assistentes vão até as regiões com vulnerabilidade e aplicam os critérios para recebimento do benefício. Até então, dos mais de mil talões previstos, 877 foram entregues.

A segunda operacionalização veio do Estado, com o Cartão Comida Boa em Maio, destinado a dois perfis, sendo o primeiro para beneficiários regulares do Programa Bolsa Família, e o segundo perfil é para famílias cuja renda por pessoa da família fosse de até meio salário mínimo (R$ 522,50) ou cuja renda familiar total que não passe de três salários mínimos (R$ 3135,00).

Até o momento, 1.204 famílias receberam seus cartões, e agora aguardam um posicionamento oficial do Governo do Estado quanto à prorrogação do benefício, tendo em vista que a última fase de crédito do cartão está prevista para o meio deste mês.

Além destes, mais de 100 kits de alimentação foram distribuídos pela pasta nos últimos meses, isso fora os mais de 500 kits com itens da merenda escolar, que foram entregues levando em consideração os dados de vulnerabilidade da rede de ensino municipal, formulados pela Assistência Social em conjunto com a Educação.

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Além do benefício municipal e estadual, ainda teve a operacionalização de três mutirões em conjunto com a Caixa Econômica, visando acelerar o processo de saque do Auxílio Emergencial do Governo Federal de R$ 600,00 divididos em três parcelas.

Tendo em vista que Quitandinha não tem agência da Caixa, os mutirões foram organizados com o objetivo de primeiro desafogar as filas na única agência lotérica do município – diminuindo a aglomeração de pessoas também – além de agilizar o processo de geração e validação dos códigos necessários para o saque físico do benefício.

A Caixa e a Prefeitura disponibilizaram funcionários, que se instalaram no Serviço de Convivência do município, para sanar todas as dúvidas e dificuldades que os beneficiários poderiam ter. Nos três mutirões, cerca de 500 cidadãos foram atendidos.