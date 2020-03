Assistência Social de Quitandinha reformula sua política de atendimentos para combater Corona

A Secretaria de Assistência Social de Quitandinha reformulou a sua política de atendimentos visando preservar um dos grupos de risco mais latentes do Coronavirus, que é a população idosa, que por sua vez, representa uma considerável parcela de atendimentos da secretaria.

Para Dirlene Resner, secretária da pasta, “as medidas tomadas foram pensadas da melhor forma possível, para que possamos continuar atendendo sem prejudicar os que mais precisam, porém, tomando todos os cuidados possíveis para não nos tornarmos agentes transmissores da doença”, diz.

A primeira medida foi a suspensão dos atendimentos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) ao público idoso a partir de quarta feira (18), além de suspender os atendimentos em geral e para toda a cidade a partir de sexta feira (20), por tempo indeterminado ou até segunda ordem da SESA e da Defesa Civil.

Quanto ao Cadastro Único na Secretaria de Assistência Social, somente serão atendidos os usuários que necessitarem de desbloqueio do Benefício de Prestação Continuada, e usuários do Programa do Leite.

Para todas as atividades abrangidas pela Secretaria, inclusas as do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), a orientação é procurar por atendimento apenas e tão somente quando houver extrema necessidade. “Caso contrário, o atendimento telefônico será o caminho mais seguro e tão eficaz quanto o presencial. Reforço que estes atos visam diminuir a propagação do vírus, principalmente no grupo de risco mais ameaçado – a população idosa. O trabalho continuará normalmente, e quaisquer dúvidas ou atendimentos urgentes poderão ser feitos nos telefones da secretaria”, completa Dirlene.

SERVIÇO

Defesa Civil: 041 99910-3529

CRAS: 3623-2138

CREAS: 3623-1812

SCFV: 3623-1983

Assistência Social: 3623-1241