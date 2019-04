Autopista doa material fresado para estradas de Quitandinha

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 30/04/2019

Por meio de parceria com a Autopista Planalto Sul, a Prefeitura de Quitandinha acaba de revitalizar diversas ruas da área urbana no município. A secretaria de Desenvolvimento Urbano realizou o trabalho, após receber da concessionária 30 cargas de material fresado para melhoramento das vias.

Segundo o secretário Jeferson Wojcik, o material foi colocado com motoniveladora e batido com o rolo compactador, para ficar melhor. Prédios públicos, creches, posto de saúde e algumas vias urbanas como no bairro da Campina, foram beneficiados. Uma segunda etapa que será realizada contemplará outros pontos de maior necessidade na região.

“Esse tipo de trabalho é muito importante porque melhora até mesmo a questão de problemas respiratórios da população, acaba com o barro, torna a estrada melhor de trafegar. Agradecemos muito à Autopista pela parceria”, afirma o secretário.

A Prefeita Maria Julia fala de algumas das prioridades em relação a esse assunto: “Tentamos dar prioridade para lugares onde tem crianças, idosos e outras pessoas com problemas respiratórios. Ainda não conseguimos fazer tudo, mas olhamos para os que mais precisam”, diz.