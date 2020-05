Auxílio alimentação é entregue no interior de Quitandinha

No valor de R$ 100, o Auxílio Alimentação é destinado às pessoas afetadas pela crise econômica/social decorrente da pandemia do Covid-19, o Coronavírus.

O município de quitandinha vem realizando a entrega do auxílio alimentação aos moradores do interior da cidade que não ainda receberam o benefício. Nesta fase são contemplados os beneficiários do programa Bolsa Família e às famílias com renda per capita de até R$ 300.

Na terça-feira (5), os tickets foram entregues na Escola do Campo Miguel Micz, na Lagoa Verde, enquanto que hoje a entrega é realizada no Posto de Saúde da Água Clara de Baixo. Quinta-feira (7), a entrega foi realizada na Escola Municipal do Campo Vilson Hasselmann, na Comunidade do Doce Grande. Os tickets são entregues entre às 9h e 12h, e das 13h às 15h30min.

No valor de R$ 100, o Auxílio Alimentação é destinado às pessoas afetadas pela crise econômica/social decorrente da pandemia do Covid-19, o Coronavírus.

Com o investimento de R$ 120 mil reais, recurso este destinado pela Câmara de Vereadores à prefeitura, está sendo possível atender 1.200 famílias de Quitandinha.

De acordo com o presidente do legislativo, Marquinho da Acarpa, o benefício é resultado do projeto de lei nº 1.162, proposto pelo município e aprovado pela Câmara Municipal, visando atender às pessoas em situação de vulnerabilidade social e devidamente cadastradas no cadastro único do governo federal.