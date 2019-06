Baile e Escolha da Rainha do Produtor Rural de Quitandinha é nesse sábado

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 08/06/2019

O tão esperando Baile e Escolha da Rainha do Produtor de Quitandinha é nesse sábado (8). A festa, que deve começar às 22h, tem primeiro o desfile das oito meninas que estarão representando o município e a coroação das escolhidas. Em seguida, a animação é por conta de André Melo & Só Vanera, Chiquito e Bordoneio e o cantor Baitaca.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente ainda nessa sexta (7), na Secretaria Paroquial, no Posto Campos, no Kérico Materiais de Construção e no Maxxi Supermercado, ou ainda reservas pelo telefone 9848-7278. Também haverá venda de ingressos na hora, mas sem desconto.

A prefeita Maria Julia convida a todos a participar dessa festa: “Tenho certeza que vai ser mais uma baile animado e também com a emoção do desfile das meninas, que representam a beleza da mulher rural. Vai ser uma noite divertida! Vamos todos participar!”.

O evento é realizado pelo Treinamento de Liderança Cristã (TLC) da Paróquia Senhor Bom Jesus da Cana Verde e conta com o apoio da Prefeitura, que está organizando o desfile de escolha da rainha e princesas do produtor rural. A festa será no Salão Paroquial (Rua Abílio Alves da Rocha, 41 – Centro de Quitandinha). Não fique fora dessa!