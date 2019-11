Bezerros gêmeos nascem em Quitandinha

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 23/11/2019

No caso da vaca que deu luz aos gêmeos, a inseminação foi feita em 29/01 e o nascimento dos foi em 07/11

O programa de Inseminação Artificial de Bovinos tem dado ótimos resultados. No último mês, em um caso raro, a vaca de um produtor deu à luz a bezerros gêmeos. “Alegria dupla. A gente já fica feliz quando nasce um, imagina dois”, definiu a esposa do produtor João, Ika Cantele.

Ampliado em março de 2017, já na gestão da prefeita Maria Julia, o programa de Inseminação Artificial tem como objetivo aumentar a lucratividade do pequeno agricultor. Somente até o último mês, foram 209 atendimentos durante o ano.

“Nós temos que incentivar o pequeno produtor, que muitas vezes não tem como pagar por um serviço particular. Quem pode, paga e incentiva as pessoas que trabalham com isso; mas quem não pode, nós tentamos atender pela Prefeitura”, explica a Prefeita Maria Julia.

Segundo o diretor do departamento de Desenvolvimento Rural e Inseminador, João Carlos Czarnescki, são 20 raças diferentes de bovinos, para que o produtor escolha qual prefere e possa ter mais variedade. As raças são para produção de carne, leite e raças mistas.

“Como o sêmen é subsidiado pela Prefeitura, o trabalho é realizado com uma contrapartida simbólica do colono. Nós atendemos a semana toda. O produtor cadastrado liga quando a vaca entra no cio e nós agendamos pra ir atender”, explica Czarnescki.

No caso da vaca que deu luz aos gêmeos, a inseminação foi feita em 29/01 e o nascimento dos foi em 07/11. A vinda dos dois bezerros, para a família, foi uma surpresa. O produtor João Cantele diz que não esperava, mas que eles ficaram muito felizes. Há 16 anos ele faz parte do programa e comenta que é muito favorável: “é uma forma de melhorar a raça por um preço mais barato. Pra mim, ficaria caro fazer por fora”, explica.

Para participar do programa de Inseminação Artificial de Bovinos, vá até a secretaria municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no endereço Rua Germano Krama, 94, ou entre em contato pelo número 3626-1156.