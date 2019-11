Bingo em prol das Apaes será no domingo em Quitandinha

O 15º Show de Prêmios em benefício das Apaes da área metropolitana sul é neste domingo (24), no Salão Paroquial de Quitandinha. Realizado anualmente para arrecadar fundos para as escolas, o bingo já é tradição na região e envolve as Apaes de Quitandinha, Agudos do Sul, Campo do Tenente, Colombo, Fazenda Rio Grande, Lapa, Mandirituba, Piên, São José dos Pinhais e Tijucas do Sul.

A programação tem início às 13h, com o bingo marcado a milho em que o maior prêmio é de R$ 1 mil; logo depois é realizado o Show de Prêmios com conferência computadorizada, em que o maior prêmio é de R$ 10 mil e os outros dez prêmios são de R$ 500. As cartelas são vendidas a R$ 5. Haverá venda de alimentos e bebidas durante toda a tarde.

De acordo com a diretora da Apae de Quitandinha, Cida Machado, nesse ano, o objetivo é conseguir fundos para complementação e pagamento do salário dos servidores do Sistema Único de Saúde (SUS) que atuam nas escolas. São Terapeutas Ocupacionais, Fisioterapeutas, Assistentes Sociais, Neurologistas, Psicólogos e Fonoaudiólogos que são fundamentais para o desenvolvimento dos alunos.

“O que a gente recebe durante o ano, pela associação, não chega a cobrir 13º, encargo social e férias dos funcionários. Então tudo que a gente vende nesse bingo é pra contemplar o pagamento desses profissionais”, explica a diretora.

Além da venda de cartelas, cada Apae levará prendas para o bingo a milho e ainda bolos e tortas para vender no dia.

Cida pede que todos estejam presentes: “Convidamos a todos a participar do 15º Show de Prêmios das Apaes que será realizado novamente no município de Quitandinha, onde a comissão do Salão paroquial e o Pároco nos cedem o espaço pra que a gente realize esse evento que é de grande importância, não só pra nossa instituição, mas as outras dez participantes desse evento”.