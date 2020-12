Câmara de Quitandinha divulga expediente para o final de ano

Compartilhar no Facebook

A Câmara de Vereadores do município de Quitandinha apresentou nesta segunda-feira (21), detalhes das datas e horários de expediente de trabalho do órgão para este final do mês de dezembro.

De acordo com o presidente da Câmara de Vereadores de Quitandinha, Marquinhos da Acarpa, o órgão continuará realizando as atividades normalmente até quarta-feira (23), das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Já na semana que antecede o ano novo, segundo o presidente do órgão, o funcionamento da Câmara de Vereadores acontecerá entre segunda (28) e quarta-feira (30), também das 8h às 12h e das 13h às 17h.

“Neste momento não temos sessões ordinárias e extraordinárias previstas para este ano, mas nossa equipe segue trabalhando normalmente, conforme os horários citados acima”, explicou Marquinhos da Acarpa.

