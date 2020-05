Câmara de Quitandinha tem novo horário de atendimento

Compartilhar no Facebook

Em virtude do Decreto Municipal 1.332/2020, a Câmara de Vereadores de Quitandinha informa que desde sexta-feira (15), o atendimento a população acontece entre às 8h e 13h. O legislativo acata da determinação da prefeitura como medida de enfrentamento a disseminação do coronavírus no município, o COVID-19.

Além disto, segundo o vereador e presidente da câmara Marquinhos da Acarpa, as sessões ordinárias também estão temporariamente suspensas. “Continuaremos com nossa equipe trabalhando normalmente, porém, com horário reduzido. Caso tenha a necessidade da realização de sessões extraordinárias, os vereadores já se manifestaram favoráveis e dispostos a atenderem a convocação”, avisou.

Outras informações sobre o atendimento da Câmara de Vereadores de Quitandinha pelo telefone (41) 3623-1443.