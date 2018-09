Câmara Jovem é efetivada em Quitandinha

No último dia 20, foi realizada a diplomação e posse dos vereadores mirins no município de Quitandinha. Através da resolução nº 02/2018, Quitandinha passou a pôr em prática a Câmara Jovem, tendo a participação de jovens das escolas estaduais que apresentaram interesse e foram escolhidos para representar cada instituição escolar nesta experiência que pretende preparar a juventude para a atuação e o conhecimento político.

No dia 08 de agosto a Câmara de Vereadores foi palco do curso preparatório para os jovens, na parte da oratória, que tiveram, em período integral, instruções com o professor Claudino Gostenski, o qual trabalhou o tema “Comunicação, Ética e Cidadania Política”. A posse oficial dos jovens se deu no dia 20 de agosto, na Câmara de Vereadores, às 18h, para a qual toda população foi convidada a acompanhar.