Câmara terá que devolver recursos das sobras dos repasses mensais a Prefeitura de Quitandinha

O legislativo deverá devolver cerca de R$ 1,7 milhões a Prefeitura. Diante devolução deste recurso o prefeito Zé Quirera se comprometeu a buscar, para um futuro breve, uma sede própria para a Câmara Municipal de Quitandinha

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Assim que foi promulgada a emenda constitucional 109/2021, em 15 de março de 2021, que tornou inconstitucional a constituição de fundos especiais com recursos das sobras dos repasses mensais feitos pelo poder executivo, foi enviado ofício à Câmara de Vereadores solicitando a imediata devolução dos R$ 1.692.983,07 lá depositados para os cofres do município. Estes recursos virão em boa hora, principalmente para fazer frente à acentuada queda de arrecadação e ao aumento dos gastos no enfrentamento do covid-19.

Diante devolução do recurso o prefeito Zé Quirera se comprometeu a buscar, para um futuro breve, uma sede própria para o legislativo municipal, o que também trará economia para os cofres públicos, pois não haverá mais necessidade de pagamento de aluguel.