Cereais Penso investem no Parque Industrial de Quitandinha

Com incentivo e apoio da Prefeitura de Quitandinha, a Cereais Penso agora tem uma casa nova na cidade. Dentro do Parque Industrial, a empresa gerará oito empregos logo de início e movimentará mais de 6 mil sacas de feijão por mês em sua nova estrutura de mil metros quadrados.

O Secretário de Desenvolvimento Econômico de Quitandinha, Jeferson Wojcik, destaca o empenho da empresa em continuar na cidade. “O Edson [Penso, proprietário da empresa] já mantém base no município há cinco anos. O barracão que ele ocupará aqui no Parque Industrial estava parado há muito mais tempo que isso, e com todo o apoio da Prefeitura conseguimos viabilizar a compra do terreno para a empresa, e ele já investiu mais de R$ 300 mil Reais aqui. Isso é de extrema importância para Quitandinha”, destaca.

Em visita conjunta às novas instalações, a Prefeita Maria Julia destacou a importância de iniciativas como essas na economia da cidade. “Não é só a empresa que ganha, pois toda nossa economia da cidade gira em torno também, desde o nosso produtor até a venda final, gerando empregos indiretos e renda direta. Sem contar o orgulho da empresa do Edson levar nossos produtos pra outros estados”, disse.

Edson Penso, proprietário da empresa, conta que a vinda para a nova estrutura representa um grande salto. “Nós já estamos no município há cinco anos, em uma estrutura que era locada onde ensacávamos e vendíamos 3 mil sacos de feijão por mês. Agora, nesses novos mil metros quadrados, a perspectiva é dobrar essa produção, logo agora na boa safra do feijão em Dezembro”, conta.

A Cereais Penso ensaca, vende e distribui feijão para outros estados como Paraná, Espírito Santo e Rio de Janeiro. A expectativa do empresário é entrar em funcionamento na nova estrutura em quarenta dias.

