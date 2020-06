Com novo decreto Quitandinha endurece combate contra o coronavírus

Nos últimos 5 dias, 17 novos casos foram notificados em Quitandinha, contando até ontem com 52 casos. Campo do Tenente, com mais um novo caso nesta semana

A Prefeitura de Quitandinha estabeleceu novas regras de circulação e funcionamento do comércio, por meio do decreto municipal nº 1.345/2020, em resposta ao recente pico de confirmações de COVID-19 no município. A cidade, que passou por outro pico no fim do mês de maio, agora vê essa realidade se repetir ao confirmar mais 22 casos nas duas últimas semanas, chegando a totalizar até a data de ontem, 52 casos.

O decreto, que entrou em vigor ontem, (25) e tem validade de 14 dias, traz consigo novos horários de abertura e fechamento dos comércios e academias nos dias de semana, aberturas parciais destes estabelecimentos em horários alternativos aos sábados e fechamento total aos domingos. Nesse esteio, o decreto também suspende a realização de missas e cultos religiosos aos domingos, proíbe a venda de bebidas alcoólicas após as 21h e o consumo destas em espaços públicos em qualquer horário. Os únicos estabelecimentos que não sofrerão alteração nas suas rotinas de funcionamento serão postos de combustíveis, farmácias e estabelecimentos de saúde – tais como consultórios, laboratórios, clinicas, entre outros.

A prefeita Maria Julia afirma que o decreto é resultado de extensas reuniões com os outros prefeitos da região e destaca o apoio do governo do estado e do comitê gestor de crise de Quitandinha na construção das novas medidas. “Passamos a última semana inteira conversando com outros prefeitos da região, debatendo conjunturas e realidades para chegarmos nessas decisões. O governador Ratinho e o secretário Beto Preto estão dando todo apoio e tranquilidade que precisamos para fazermos o que precisa ser feito”, afirma.

SITUAÇÃO

A cidade não está sozinha neste aumento. Em declarações recentes, o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, lamentou o descumprimento do chamado “isolamento voluntário” por parte da população. De acordo com informações da Secretaria Estadual de Saúde (SESA), a estratégia do estado previa um isolamento social acima de 50%, entretanto, atualmente o Paraná registra uma média de 35% de isolamento.

O baixo isolamento reflete diretamente na situação da doença no estado, que registrou quase 17 mil casos confirmados e mais de 500 mortes nesta semana. Em deliberações recentes, o governo do estado formulou dois decretos específicos para os dois principais focos da doença atualmente no estado: Curitiba com região metropolitana e Cascavel.

Em Quitandinha, a explicação para este novo aumento em está na resistência da população em entender e assumir o seu papel no combate à doença. “O problema é que quanto mais eficaz o isolamento social for, mais desnecessário ele vai parecer ser, porque as pessoas veem que os números não aumentam e criam a falsa sensação de que a doença já foi embora, ou que nem passou por aqui. É aí que consiste o grande erro que explica o aumento dos números”, afirma Caroline Przybylok, secretária de Saúde de Quitandinha, citando a grande quantidade de denúncias envolvendo aglomerações irregulares e festas ilegais que a fiscalização municipal tem recebido nas últimas semanas.

As regiões de Campina, Cerro Verde, Pangaré, Cai de Cima, Salso, Lagoa Verde e Centro são as afetadas pela doença.

De um dia para o outro, com o resultados de novos exames, o munícipio aumentou 9 casos, pulando de 43 para 52 casos, destes, 23 em tratamento, contando ainda com cerca de 20 casos suspeitos. Nos últimos 5 dias, 17 novos casos foram notificados em Quitandinha.

A boa notícia é que mais 3 pacientes infectados ganharam alta clínica, aumentando de 28 para 31 o índice de recuperados da doença no município e apenas 1 óbito até o momento e 163 possíveis casos já foram descartados.

FAKE NEWS

Notícias falsas estão sendo publicados em redes sociais em Quitandinha, alarmando as pessoas, dando conta que município já estaria com 98 casos confirmados e 2 óbitos.

Quem espalhar notícias pode ser processado e preso por até seis meses, alertam as autoridades. Também orientam para que busquem informações oficiais junto aos órgãos competentes, bem como aos meios de comunicação de credibilidade.

NA REGIÃO

Na região o município com mais casos é Araucária com 313, casos, seguido de Fazenda Rio Grande com 186 casos, seguido de Quitandinha com 52 casos. Se formos analisar os casos por número de habitantes, lamentavelmente, Quitandinha, ocupa disparado o primeiro lugar na região.

O município de Mandirituba também teve um grande aumento de 6 casos nos últimos 2 dias, passando de 45 para 51 casos.

Veja abaixo o panorama dos municípios vizinhos com dados até o fechamento desta edição:

– Quitandinha 52 casos – 32 recuperados – 1 óbito

– Campo do Tenente 4 casos – 1 recuperado – 1 óbito

– Rio Negro 18 casos – 15 recuperados – 1 óbito

– Lapa 38 casos – 15 recuperados

– Mandirituba 51 casos – 43 recuperados

– Fazenda Rio Grande 186 casos – 102 recuperados – 11 óbitos

– Piên 4 casos – 1 recuperado

– Agudos do Sul 16 casos – 16 recuperados

– Contenda 11 casos – 6 recuperados – 1 óbito

– Araucária 313 casos – 200 recuperados – 3 óbitos

– Mafra 24 casos – 17 recuperados