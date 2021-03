Com o agravamento da pandemia, Quitandinha edita novo decreto com novas medidas restritivas para conter a pandemia

Munic√≠pio j√° chegou √† 1 mil casos. Somente nos √ļltimos dias foram mais de 173 novos casos com 2 novos √≥bitos, totalizando 16 mortes pela pandemia

Quitandinha chegou a 1 mil casos confirmados, sendo mais de 135 s√≥ na √ļltima semana, com 33 casos suspeitos no momento.

O centro √© o local com maior n√ļmero de casos 358, no interior a localidade de Rio Vermelho √© o com maior incid√™ncia de registros 109

O aumento foi t√£o grande, que o estoque de kits para exames PCR acabaram na tarde de quarta-feira (17), ficando suspenso os exames at√© a chegada de novos kits, o que ocorreu na √ļltima semana. Foram mais de 120 coletas de material feitas durante o feriado de carnaval.

Pra piorar temos notícias da realização de festas, inclusive uma de casamento com mais de 350 pessoas no interior do município, num total descaso com a gravidade da situação, provavelmente pessoas desta festa estarão engrossando as estatísticas da covid-19 nos próximos dias, ajudando a disseminar ainda mais o corona vírus.

Diante do grande aumento de casos o prefeito Z√© Quirera editou novo decreto na √ļltima semana, suspendendo por 21 dias exerc√≠cios f√≠sicos coletivos em academias, trazendo tamb√©m no decreto o hor√°rio de atendimento presencial a ser seguido pelo com√©rcio, sendo de segunda a s√°bado das 06:00h √†s 20:00h e aos domingos das 08:00h √†s 19:00h.

Tamb√©m a Secretaria de Sa√ļde refor√ßa os devidos cuidados a serem seguidos por toda a popula√ß√£o, para que tenham a devida compreens√£o que este quadro requer.

Usem m√°scara, mantenham o distanciamento social, usem √°lcool em gel, S√ď SAIAM DE CASA QUANDO FOR REALMENTE NECESS√ĀRIO. Apenas com esses cuidados iremos conseguir combater essa pandemia.