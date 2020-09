Começa programa de incentivo aos psicultores de Quitandinha

O Conselho de Desenvolvimento Rural de Quitandinha e seus produtores, por meio da Secretaria de Agricultura da cidade, dá início ao programa de incentivo aos psiculturores, com o intuito de ajudar os produtores rurais a diversificarem suas produções e potencializarem seus ganhos. Os pedidos serão feitos até o dia 11 de novembro, e a entrega dos alevinos será realizada no dia 18 de novembro. Haverá mais de 10 espécies de peixes a disposição para escolha dos produtores.

Segundo o Secretário de Agricultura de Quitandinha, Jean Bastos, a ideia é proporcionar ao pequeno produtor e aos agricultores familiares mais uma opção de produção em seus espaços. “Em um momento de crise como esse, em que a crise econômica tem atingido a todos, é nossa função propiciar aos produtores uma possibilidade de diversificar suas produções e potencializar seus ganhos”, disse.

No programa os produtores poderão comprar alevinos (peixes recém-saídos do ovo) com preços abaixo dos praticados no mercado, em quantidades que caibam nos seus respectivos espaços de criadouro, caso tenham. Mais informações podem ser encontradas diretamente na Secretaria de Agricultura de Quitandinha, nos números (041) 3623-1156 e 3623-1110.