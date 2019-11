Comunidade escolar participa da 6º Mostra Pedagógica e Cultural de Quitandinha

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 05/11/2019

Alunos e professores de toda a rede municipal de ensino e Apae de Quitandinha realizaram, nas últimas semanas, a 6º Mostra Pedagógica e Cultural do Programa A União Faz a Vida. Promovida em parceria entre o Sicredi e Prefeitura Municipal, a mostra é uma forma de apresentar os projetos realizados em sala de aula, promovendo o cooperativismo.

“Cada turma trouxe uma ideia diferente. As professoras dos CMEIs fizeram trabalhos diferentes com os bebês, trazendo coisas mais dinâmicas pra desenvolver o cooperativismo entre eles, e também promover a curiosidade de cada um. Parabéns a todos os alunos e professores pela dedicação!”, parabeniza a Prefeita Maria Julia.

Alguns dos alunos realizaram maquetes, desenhos e até pães com os seus professores. Outros repassaram, a quem foi assistir à Mostra, os ensinamentos que receberam em sala de aula. Também foram realizadas apresentações de dança, circo e outras envolvendo animais, como coelho, tartaruga e pintinhos.

“É motivo de orgulho ver o resultado do trabalho desenvolvido em sala de aula, durante todo o ano letivo, e exposto na Mostra Pedagógica, para que pais e comunidade escolar também possam acompanhar e valorizar o trabalho dos alunos e professores”, comenta a secretária de Educação, Karina Ribas Karpinski.

De acordo com a gerente da Agência do Sicredi de Quitandinha, Josenilda Radulski, as ações apresentadas a partir dos projetos realizados em sala de aula ajudam os alunos de diversas formas: “na capacidade de ouvir, de observar. Vimos nos alunos a motivação na realização das atividades apresentadas nas escolas”, afirma.

Ainda segundo ela, o Programa A União Faz a Vida tem como princípio a cooperação e a cidadania, possibilitando o engajamento das famílias e da comunidade escolar, gerando mais diálogo e conhecimento para todos. O Programa trabalha com uma metodologia de projetos que busca o protagonismo do aluno na construção do conhecimento.