Conheça a nova Rainha e Princesas de Quitandinha

“Gratidão por tudo”, assim discursou a nova rainha do Produtor Rural de Quitandinha, Joelma Wosniak. Coroada no último sábado (8), ela diz que, como nova rainha, vai tentar levar as tradições e a beleza de Quitandinha aos outros municípios.

Além dela, levaram os títulos de 1ª e 2ª princesa Juliana Surek e Jaine Karas Ribas, respectivamente. Antes dos desfiles, as duas falaram da ansiedade em participar. Juliana contou que não dormiu à noite e que sequer viu o dia passar. Jaine também passou o dia pensando no grande momento. “É muita emoção estar participando. Uma grande oportunidade!”, descreveu a 2ª princesa.

As três concorreram ao lado de outras cinco lindas meninas: Adhuany, Camille, Jeanne, Larisse e Nataline, que ficaram felizes com a coroação das amigas e as parabenizaram. O desfile foi organizado pela Prefeitura, através da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, e realizado juntamente com o Tri-Baile, organizado pelo TLC da Paróquia Senhor Bom Jesus da Cana Verde.

A prefeita Maria Julia agradeceu ao TLC pela parceria, a todos que doaram os brindes, aos organizadores e lembrou que, para ela, todas as meninas são vencedoras pela participação. “Todas lindas e simpáticas. Todas mereciam ganhar, com certeza. Agradeço a cada uma que participou e representou o nosso município!”.

As três primeiras colocadas receberam, além das faixas, coroas e buquê de flores, também SPA facial na Monica Coutinho Estética, buquês de maquiagem da loja Superativa e produtos cosméticos. A rainha ainda foi presenteada com uma joia. As demais candidatas também receberam rosas e produtos cosméticos.