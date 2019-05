Conheça as candidatas à rainha e princesas do Produtor Rural de Quitandinha

Ser uma rainha ou princesa do produtor rural, em muitas cidades, é um grande sonho para a maioria das meninas. Representar o município e carregar o orgulho de ter sido criada com suor do trabalho dos pais, acaba sendo muito mais do que ser coroada em frente aos familiares e amigos.

No próximo dia 8 de junho, oito meninas de diferentes cantos de Quitandinha vão passar pela emoção de concorrer ao reinado. Organizado pela Prefeitura, o concurso de escolha da rainha do produtor rural acontece junto ao Tri-Baile, realizado pelo Treinamento de Liderança Cristã (TLC) da Paróquia Senhor Bom Jesus da Cana Verde. A festa será animada pelos shows de Baitaca, Chiquito & Bordoneio e André Melo & Só Vanera.

Conheça as candidatas: Adhuany Rzerzutko Trajanowski, 15 anos, da localidade do Rio do Poço; Camille Aparecida Belniacki, 15 anos, Uvaraneiras; Jaine Karas Ribas, 18 anos, Cerro Verde; Jeane Rogoski Hoeflinger, 20 anos, Ferreiras; Joelma Wosniak, 16 anos, Cerro Verde; Juliana Aparecida Surek, 21 anos, Ferreiras; Larisse Taline Prorocki, 15 anos, Cachoeira dos Knopik; Nataline Caroline dos Santos Cruz, 16 anos, Rio da Várzea.

O evento será no Salão Paroquial (Rua Abílio Alves da Rocha, 41 – Centro), a partir das 22h do dia 8/6. Os ingressos podem ser reservados pelo telefone 9848-7278. Compre já o seu pelo preço promocional!