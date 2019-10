Dê o seu voto para o Conselho Tutelar de Quitandinha

Está marcada para o próximo dia 6 de outubro a Eleição para o Conselho Tutelar de Quitandinha. A importante votação, que decide quem vai defender os direitos das crianças e adolescentes do município, é um convite a todos para exercerem o seu papel enquanto cidadãos.

Essa é a primeira vez que a eleição para o Conselho será feita por meio de urnas eletrônicas e com biometria. Ao todo, serão usadas quatro urnas. Quem estiver com a digital cadastrada e a situação eleitoral em dia, basta comparecer levando o título de eleitor e documento com foto (RG, CNH, CTPS, E-Título etc.).

“As urnas vão dar mais transparência para a votação e mais confiança a quem vota. Será uma eleição limpa, já estamos no organizando para garantir isso. Temos ótimos candidatos concorrendo, mas para que sejam eleitos os mais capacitados para o cargo, dependemos do voto de cada um. Peço a todos que participem!”, convida o secretário de Assistência Social, Elizandro Sousa.

A prefeita Maria Julia ressalta que essa é uma importante decisão, que deve ser tomada com cautela. “Os candidatos mais votados vão ser eleitos e ficar no cargo pelos próximos 4 anos. Temos que votar em pessoas que temos certeza que vão cuidar das nossas crianças e adolescentes!”, afirma.

O nome dos 22 candidatos, que concorrem aos cinco cargos para conselheiros tutelares, está disponível no site da Prefeitura de Quitandinha, pelo link quitandinha.pr.gov.br/eleicao-conselho-tutelar. A eleição será no domingo (6), das 9h à s 16h, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Antigo Peti) – Rua José de Sá Ribas, 129 – Centro.