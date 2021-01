Deputados visitam Quitandinha e prometem melhorias para o município

Compartilhar no Facebook

√Āgua tratada para as comunidades de Pinhal, Rio do Po√ßo e Quic√© dos Alves foram um dos compromissos dos deputados estadual Fernando Francischini e federal Felipe Francischini, assumidos junto ao prefeito Z√© Quirera

O prefeito Z√© Quirera recebeu nesta semana a visita do deputado estadual Fernando Francischini, momento em que firmou parceria junto a Assembleia Legislativa do Estado e a C√Ęmara dos Deputados, na oportunidade o prefeito indicou o deputado Fernando Francischini como representante do munic√≠pio junto ao governo estadual.

O deputado se comprometeu ainda, em trabalhar na defesa dos interesses dos cidadãos de Quitandinha, trazendo importantes recursos financeiros para a realização de projetos desenvolvidos pelo prefeito municipal, dentre eles: água tratada para as comunidades de Pinhal, Rio do Poço e Quicé dos Alves.

J√° no √Ęmbito federal a mesma coopera√ß√£o foi confirmada pelo deputado federal Felipe Francischini.

