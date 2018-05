Dois novos caminhões caçamba somam frota do rodoviário em Quitandinha

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 29/05/2018

O investimento foi de R$ 546 mil, sendo R$ 72 mil de contrapartida do município.

Compartilhar no Facebook

Em evento realizado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano na última segunda-feira, a prefeita de Quitandinha, Maria Julia, fez a entrega de dois novos caminhões caçamba que irão beneficiar a população, garantindo melhor infraestrutura ao município na manutenção das estradas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os maquinários foram adquiridos através de indicação do deputado Francisco Buhrer, junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado. O investimento foi de R$ 546 mil, sendo R$ 72 mil de contrapartida do município.

De acordo com a prefeita Maria Julia, a compra dos caminhões irão agilizar os serviços de recuperação de estradas rurais. “Estamos reestruturando o parque de máquinas da prefeitura, que irá agilizar os serviços de melhorias das estradas”, disse.

O secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Sergio Tuchiski, explica que uma das dificuldades da prefeitura, é a falta de caminhões para carregar saibro até as estradas em manutenção. “Os maquinários muitas vezes ficavam esperando a chegada do material. Através do empenho da prefeita, estamos renovando e ampliando a frota, que irá melhorar os serviços de manutenção das estradas”, disse.

Além da prefeita Maria Julia, secretários municipais e equipe, participaram do evento de entrega dos caminhões, o deputado estadual Francisco Buhrer, deputado federal Luciano Ducci e o ex-diretor da SEDU/PR, Chico Santos.