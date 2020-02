Durante as férias, escolas de Quitandinha passam por manutenções

Com o saldo do bazar realizado em 2019 e a mão de obra dos servidores do setor de Obras, também foram possíveis algumas reformas

A volta às aulas em Quitandinha está marcada para a próxima quarta-feira (5). Mas nesse tempo de férias, nem todos descansaram. É preciso muito preparo para iniciar o novo ano letivo. Em todas as Escolas e Cmeis do município, foi realizada a limpeza de caixas d’água e roçadas, por meio de parceria entre as Secretarias de Educação e de Desenvolvimento Urbano (Obras).

Com o saldo do bazar realizado em 2019 e a mão de obra dos servidores do setor de Obras, também foram possíveis algumas reformas. Nessas férias, na Escola Municipal Leonor Moura de Andrade, a cozinha está recebendo uma ampliação, que também garante uma melhora na iluminação natural do espaço. Também foram trocados pisos e agora a ideia é construir um almoxarifado e, posteriormente, trocar os telhados e pintar a escola.

“Estamos buscando o melhor para quando chegarem os alunos. A cozinha era pequena e escura e agora está mais ampla e iluminada. Melhora tanto para os nossos alunos, quanto para os funcionários!”, aponta a diretora Angela Santos França.

Nessa semana, a secretária de Educação, Cultura e Esportes Karina Ribas, também esteve em reunião com as diretoras e pedagogas do município, preparando o ano letivo. “Estamos preparando tudo para tornar as aulas e as escolas mais acolhedoras para os nossos alunos”, aponta.

A prefeita Maria Julia participou da reunião e desejou bom retorno a todas: “Lembrem que se vocês estão aí, é porque vocês têm capacidade pra isso. Não é fácil, mas é mérito de vocês. Melhoramos muitas coisas na educação esse ano e isso é trabalho de todos nós da Administração e da Educação”, ressaltou.