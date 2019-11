Educação de Quitandinha já planejada para 2020

O encontro foi na última terça-feira (19). Entre as pautas, eles falaram do que foi realizado durante o ano e das expectativas para o final de 2019 e início de 2020.

Já planejando as atividades do próximo ano, a secretária de Educação, Cultura e Esportes de Quitandinha, Karina Ribas, se reuniu com as diretoras das escolas municipais e CMEIs do município. O encontro foi na última terça-feira (19). Entre as pautas, eles falaram do que foi realizado durante o ano e das expectativas para o final de 2019 e início de 2020.

“As expectativas são as melhores. Temos um time de diretoras e professores animados e sempre muito empenhados em dar o seu melhor pelos alunos. A prefeita Maria Julia se preocupa muito com a educação também, então nesse ano tivemos muitos avanços, como a implementação da hora-atividade e do Plano de Trabalho Docente (PTD), a organização por trimestre e outras mudanças. Com certeza temos o que melhorar para o próximo ano, mas estamos empenhados”, afirma a secretária.

Durante a reunião, foi falado sobre as formaturas que serão realizadas nesse ano e outros assuntos relacionados ao encerramento das aulas, que será no dia 13/12. Já alertando aos pais sobre 2020, a secretária lembra que as aulas voltam em 05/02.

“Pretendemos voltar com vontade de fazer cada vez mais pelos pequenos, já que é nos primeiros anos de vida que eles devem ser incentivados a ser criativos, a pensar e a criar gosto pelo estudo. Temos muitos projetos importantes que pretendemos continuar, como a Mostra Pedagógica, o Festival de Dança, o campeonato de Atletismo e outros que queremos lançar. Também participamos de projetos e concursos de algumas empresas parceiras e nossos alunos foram premiados em vários deles. Foi um ótimo ano!”, conclui.