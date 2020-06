Educação reforma teto de escolas e atua na manutenção das estruturas

De acordo com a Secretária de Educação do município, Sônia Rauth, o investimento foi feito pensando no conforto dos alunos e profissionais quando retornarem as aulas

Enquanto os alunos da rede municipal estão estudando em casa, a Educação de Quitandinha foca seus esforços na dupla tarefa de continuar passando conteúdo para seus mais de 1.900 estudantes enquanto cuida da sua estrutura, que infelizmente encontra-se sem atividade por conta do Coronavírus.

A escola Leonor Moura de Andrade, no Centro, e o CMEI Esperança do Amanhã, no Campina, agora contam com tetos inteiramente novos, reformados graças ao investimento de mais de R$ 41 mil feitos pela Prefeitura.

De acordo com a Secretária de Educação do município, Sônia Rauth, o investimento foi feito pensando no conforto dos alunos e profissionais quando retornarem as aulas. “Não sabemos quando iremos retornar com as atividades, mas temos a certeza de quando voltarmos, nós teremos um ambiente mais aconchegante e seguro, tanto para os estudantes, quanto para os profissionais que lá atuam”, destaca.

MANUTENÇÕES

Pensando que há uma vida para além do Corona, a Secretária também destaca que, apesar das atividades escolares estarem suspensas por conta da pandemia, o cuidado com a estrutura não pode parar, principalmente por outras preocupações, tais como a Dengue. “Rotineiramente estamos verificando toda a nossa estrutura, observando principalmente os cuidados com a limpeza dos ambientes. Os funcionários estão trabalhando todos os dias, indo para as escolas e se organizando de forma a não se aglomerarem, distribuindo-se dentro dos espaços”, conta.