Em ato heroico funcionários da Prefeitura controlam incêndio em residência no loteamento do Divino

Na última semana houve um incêndio no loteamento do Divino, em uma casa de madeira. O fogo se alastrou rapidamente pela casa, que ficou totalmente destruída, apesar dos dados materiais, ninguém ficou ferido.

O fogo começou perto das 21 horas e foi controlado pelo rápido atendimento da Defesa Civil do Campo do Tenente, na pessoa do Valtinho, como é conhecido. Como o Corpo de Bombeiros, que já tinham sido avisados, fica longe da cidade, os funcionários da Prefeitura, Valtinho e Zé Motorista, levaram o caminhão pipa, e em um ato heroico conseguiram controlar as chamas e salvar as casas ao redor do incêndio. A bravura dos funcionários preveniu um acidente ainda maior.

O prefeito Weverton foi avisado do ocorrido após o atendimento dos bombeiros, que se dirigiu ao local para averiguar a situação e prestar suporte, juntamente com a coordenadora da Defesa Civil, Débora Justus, que providenciou assistência aos afetados.