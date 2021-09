Em comemoração ao dia da árvore alunos da rede municipal de Quitandinha recebem mudas de árvores frutíferas

Na terça-feira (21), comemora-se o Dia da Árvore e a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente juntamente com a Secretaria de Educação, em parceria com o IAT (Instituto da Água e Terra) realizaram a distribuição de 75 mudas de Pitanga e Guarandi para três turmas da Escola Municipal do Campo São João, na localidade do Ribeirão Vermelho.

Gostaríamos de agradecer a participação das Biólogas Angela Jacomel e Anny Julie Gomes Neves Williams, secretário de Agricultura Antonio Iargas e a professora Cassiana Piscke Lavandoski.

Essa ação em prol ao meio ambiente mostra que o Dia da Árvore deve ser encarado muito mais do que o ato simbólico de plantar uma árvore. É uma data em que devemos repensar nossas atitudes, mudar nossa postura e conscientizar que nossos atos afetam as gerações futuras.